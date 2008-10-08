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Дудкина Ксения Игоревна
Дудкина Ксения Игоревна
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Место рождения
Ялта
, Ялта, Республика Крым
Дата рождения
08.10.2008
Пол
Женский
Отец
Дудкин Игорь Владимирович
1975 г.р.
Мать
Дудкина (Ведерникова) Ольга Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2008
Отец:
Дудкин Игорь Владимирович
Мать:
Дудкина Ольга Александровна
Ялта
, Ялта, Республика Крым
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