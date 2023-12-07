Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Егор Алексеевич

Мать: Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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