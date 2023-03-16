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Воеводина Надежда Евсеевна
Воеводина Надежда Евсеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Воеводина (Хмелева) Фотинья Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Воеводина Фотинья Федоровна
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