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Соловьёва Виктория Игоревна
Соловьёва Виктория Игоревна
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Место рождения
Макеевка
Дата рождения
13.02.2001
Пол
Женский
Отец
Соловьёв Игорь Александрович
1973 г.р.
Мать
Русанова Ольга Вячеславовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2001
Отец:
Соловьёв Игорь Александрович
Мать:
Русанова Ольга Вячеславовна
Макеевка
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