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Соловьёва Виктория Игоревна

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

13.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2001

Отец: Соловьёв Игорь Александрович

Мать: Русанова Ольга Вячеславовна