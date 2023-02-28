Филимон
Место рождения
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Филимонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Семён Филимонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Кирпичникова Пелагея Филимонова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно