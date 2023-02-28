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Филимон

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Филимонова

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Семён Филимонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Кирпичникова Пелагея Филимонова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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