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Павленко Артём Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1909

Дочь: Бабак Вера Артёмовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Фёдор Артёмович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Надежда Артёмовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко София Артёмовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно