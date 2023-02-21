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Салимова Гузель Фаридовна
Салимова Гузель Фаридовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.1975
Пол
Женский
Отец
Салимов Фарит
Мать
Ахмерова Рая Фаридовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1975
Отец:
Салимов Фарит
Мать:
Ахмерова Рая Фаридовна
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