Кузмин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1992
Сын: Кузмин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Кузмина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
13.07.2009
Дочь: Кузмина Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Кузмина Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно