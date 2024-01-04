(Бывалькевич) Евгения Захариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бывалькевич) Евгения Захариевна

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

17.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1901

Отец: Бывалькевич Захарий Филиппович

Мать: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Боханов, Чернігівська область
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