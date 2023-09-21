Назарова Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1930

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1930

Отец: Андреев Михаил

Мать: Анреева Февронья

Рождение ребёнка
27.11.1953

Дочь: Файзуллина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.11.1954

Дочь: Файзуллина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1958

Сын: Назаров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.06.1963

Сын: Назаров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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