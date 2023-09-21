Назарова Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1930
Отец: Андреев Михаил
Мать: Анреева Февронья
Рождение ребёнка
27.11.1953
Дочь: Файзуллина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1954
Дочь: Файзуллина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1958
Сын: Назаров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.06.1963
Сын: Назаров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан