Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Петр Сергеевич
Мать: Елена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
11.10.1792
Сын: Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно