Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Петр Сергеевич

Мать: Елена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
11.10.1792

Сын: Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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