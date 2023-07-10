(Ларина) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти1789 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Ларин Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Степан Фомин
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Степанида Степанова
Отец ребёнка: Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789 ст.