(Ларина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ларина) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

1789 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Ларин Степан Яковлев

Мать: Ларина Прасковья Гаврилова

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Степан Фомин

Отец ребёнка: Фома

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Фома

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Фома

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1789 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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