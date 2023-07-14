Короткова (Черноус) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Черноус) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1922

Дата смерти

26.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1922

Отец: Черноус Моисей Яковлевич

Мать: Черноус Мотря Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоселова Лидия Нифантьевна

Отец ребёнка: Коротков Нифантий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Геннадий Нифантьевич

Отец ребёнка: Коротков Нифантий Васильевич

Смерть
26.01.1984
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