Короткова (Черноус) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1922
Дата смерти26.01.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1922
Отец: Черноус Моисей Яковлевич
Мать: Черноус Мотря Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоселова Лидия Нифантьевна
Отец ребёнка: Коротков Нифантий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Геннадий Нифантьевич
Отец ребёнка: Коротков Нифантий Васильевич
Смерть
26.01.1984