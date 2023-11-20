Синцов Ананий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Синцов Митрофан Тарасов
Мать: Синвцова Апистимья
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Ананьева
Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Ананьева
Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукерья Ананьева
Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно