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Синцов Ананий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Синцов Митрофан Тарасов

Мать: Синвцова Апистимья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Синцов Михайло Ананьевич

Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Ананьева

Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Синцов Гавриил Ананьевич

Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Синцов Кирило Ананьевич

Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Ананьева

Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лукерья Ананьева

Мать ребёнка: Синцова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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