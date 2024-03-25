Якушевич (Вороненко) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Александр
Рождение ребёнка
1970
Сын: Якушевич Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Самодуров Сергей
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Герасимова Оксана Борисовна
Отец ребёнка: Якушевич Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1980
Сын: Якушевич Александр Борисович
Отец ребёнка: Якушевич Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якушевич Борис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно