Якушевич (Вороненко) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевич (Вороненко) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Александр

Мать: Вороненко Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Якушевич Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Самодуров Сергей

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Герасимова Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Якушевич Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1980

Сын: Якушевич Александр Борисович

Отец ребёнка: Якушевич Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушевич Роман Борисович

Отец ребёнка: Якушевич Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушевич Борис Григорьевич

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