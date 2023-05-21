Харченко (Ташкина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко (Ташкина) Надежда Васильевна

Харченко (Ташкина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1975

Отец: Ташкин Василий Прокопьевич

Мать: Ташкина Ольга Артёмовна