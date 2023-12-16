Параскева Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1860
Отец ребёнка: Чумов Филипп Семенович
Рождение ребёнка
02.12.1861
Отец ребёнка: Чумов Филипп Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумова Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Чумов Филипп Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно