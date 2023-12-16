Параскева Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1860

Сын: Чумов Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Чумов Филипп Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Чумов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Чумов Филипп Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумова Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Чумов Филипп Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумов Филипп Семенович

Смерть
Неизвестно
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