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Худяков Константин Андреевич

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Худяков Андрей Петрович

Мать: Худякова ... ...

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
03.06.1881 ст.

Жена: Худякова Мария Кузьминична

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1882 ст.

Дочь: Худякова Глафира Константиновна

Мать ребёнка: Худякова Мария Кузьминична

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.

Дочь: Худякова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Худякова Мария Кузьминична

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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