Худяков Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Худяков Андрей Петрович
Мать: Худякова ... ...
Бракосочетание
03.06.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1882 ст.
Дочь: Худякова Глафира Константиновна
Мать ребёнка: Худякова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.
Дочь: Худякова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Худякова Мария Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно