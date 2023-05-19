(Лунева) Марина Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Лунев Иван Иванов
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Лунев Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно