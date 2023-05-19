(Лунева) Марина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лунева) Марина Семенова

(Лунева) Марина Семенова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Лунев Иван Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Лунев Иван Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Иван Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область