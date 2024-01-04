Никитина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1986

Сын: Никитин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никитин Андрей Михайлович

Навои, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Никитин Андрей Михайлович

Навои, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Андрей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Навои, Узбекистан
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