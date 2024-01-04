Никитина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1986
Отец ребёнка: Никитин Андрей Михайлович
Навои, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Андрей Михайлович
Навои, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Навои, Узбекистан