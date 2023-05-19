Конев Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения24.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1850
Отец: Конев Иван Корнилов
Мать: Устина Егорова
Бракосочетание
19.01.1879
Жена: Анастасия Макарова
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Макарова
Рождение ребёнка
08.06.1882
Сын: Конев Иван Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Макарова
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Макарова
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конев Роман Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конев Яков Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Макарова
Смерть
Неизвестно