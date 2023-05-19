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Конев Степан Иванов

Место рождения

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

24.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1850

Отец: Конев Иван Корнилов

Мать: Устина Егорова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
19.01.1879

Жена: Анастасия Макарова

Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Макарова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.06.1882

Сын: Конев Иван Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Макарова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Макарова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Макарова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Роман Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Макарова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Яков Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Макарова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно