Селиверстов Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1893

Дата смерти

07.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1893

Отец: Селиверстов Яков

Мать: Селиверстова Анастасия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Селиверстов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Селиверстов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна

Огибалово, Чепаевский райн, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Селиверстова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна

Огибалово, Чапаевский район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Коровина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна

Рождение ребёнка
15.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна

Огибалово, Чапаевский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Ольга Романовна

Смерть
07.08.1970