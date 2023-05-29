Селиверстов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1893
Дата смерти07.08.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1893
Отец: Селиверстов Яков
Мать: Селиверстова Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Селиверстов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Селиверстов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна
Огибалово, Чепаевский райн, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1927
Дочь: Селиверстова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна
Огибалово, Чапаевский район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Коровина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна
Рождение ребёнка
15.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова Ольга Романовна
Огибалово, Чапаевский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1970