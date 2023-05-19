Подлевских (Кощеева) Пелагея Евсегнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлевских (Кощеева) Пелагея Евсегнеева

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Возженникова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Подлевских Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлевских Павел Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно