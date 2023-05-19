Подлевских (Кощеева) Пелагея Евсегнеева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Возженникова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Подлевских Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно