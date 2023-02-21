Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Марья Дементьевна

Мать ребёнка: Билярова Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.07.1843

Сын: Биляров Яким Дементьевич

Мать ребёнка: Билярова Авдотья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1844
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