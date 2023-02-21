Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Марья Дементьевна
Мать ребёнка: Билярова Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1843
Мать ребёнка: Билярова Авдотья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1844