Кручинина Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1871 ст.
Дочь: Агрипина Аристарховна
Отец ребёнка: Кручинин Аристарх Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1873 ст.
Дочь: Пелагея Аристарховна
Отец ребёнка: Кручинин Аристарх Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно