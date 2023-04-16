Кручинина Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1871 ст.

Дочь: Агрипина Аристарховна

Отец ребёнка: Кручинин Аристарх Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1873 ст.

Дочь: Пелагея Аристарховна

Отец ребёнка: Кручинин Аристарх Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинин Аристарх Васильевич

Смерть
Неизвестно