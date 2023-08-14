Богатырев Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1974
Рождение ребёнка
01.09.1998
Сын: Богатырев Артем Станиславович
Мать ребёнка: Богатырева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
22.02.2007
Сын: Богатырев Лев Станиславович
Мать ребёнка: Богатырева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатырева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно