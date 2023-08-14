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Богатырев Станислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1974

Отец: Богатырев Александр Львович

Мать: Богатырева Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
01.09.1998

Сын: Богатырев Артем Станиславович

Мать ребёнка: Богатырева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
22.02.2007

Сын: Богатырев Лев Станиславович

Мать ребёнка: Богатырева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Наталья Владимировна

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