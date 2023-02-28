Гагарин Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1789
Дата смерти04.03.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1789
Смерть
04.03.1872
Место жительства
По 1872