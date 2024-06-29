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Головин Андрей Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

21.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Петр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холопова (Головина) Параскева Андреева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.08.1901
Дубровичи, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
21 августа 1901 умер села Дубровичи заштатный псаломщик Андрей Герасимов Головин, 82 года, от старости.

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