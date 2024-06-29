Головин Андрей Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти21.08.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Петр Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Иван Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холопова (Головина) Параскева Андреева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.08.1901
Дубровичи, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
21 августа 1901 умер села Дубровичи заштатный псаломщик Андрей Герасимов Головин, 82 года, от старости.