Нужный (Пуд) Пудей Кириллович
Место рожденияЧерниговская область
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская область
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Нужная Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 02.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Нужная Марфа Петровна
Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужная Марфа Петровна
Смерть
Около 1950