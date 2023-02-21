Нужный (Пуд) Пудей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужный (Пуд) Пудей Кириллович

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Место рождения

Черниговская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Нужных Александр Пудович

Мать ребёнка: Нужная Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Около 02.01.1913 ст.

Сын: Нужных Кузьма Пудеевич

Мать ребёнка: Нужная Марфа Петровна

Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужная Марфа Петровна

Смерть
Около 1950
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