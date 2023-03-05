Горланов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Горланов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Горланов Андреян Григорьевич
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горланов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна
Смерть
1763
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна