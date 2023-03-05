Горланов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорланов Григорий Михайлович

Горланов Григорий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Горланов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Горланов Андреян Григорьевич

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Горланов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна

Смерть
1763
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Осиповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close