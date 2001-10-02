Конев Юрий
Место рожденияАлександровское, Томск обл
Дата рождения06.11.1946
Дата смерти02.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1946
Отец: Конев Клавдий Григорьевич
Мать: Конева Лариса
Александровское, Томск обл
Рождение ребёнка
16.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Рождение ребёнка
25.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Смерть
02.10.2001
Навои
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Навои