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Конев Юрий

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Место рождения

Александровское, Томск обл

Дата рождения

06.11.1946

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1946

Отец: Конев Клавдий Григорьевич

Мать: Конева Лариса

Александровское, Томск обл
Рождение ребёнка
16.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
25.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Смерть
02.10.2001
Навои
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Навои
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