Денешек (Погребечная) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Погребечный Алексей
Рождение ребёнка
02.07.1954
Сын: Денешек Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Денешек Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
22.08.1957
Дочь: Белокрылова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Денешек Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
15.03.1961
Дочь: Попова Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Денешек Геннадий Викторович