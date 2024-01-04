Денешек (Погребечная) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенешек (Погребечная) Людмила Алексеевна

Денешек (Погребечная) Людмила Алексеевна

Место рождения

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погребечный Алексей

Мать: Тихонова Евдокия Яковлевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.07.1954

Сын: Денешек Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Денешек Геннадий Викторович

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.08.1957

Дочь: Белокрылова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Денешек Геннадий Викторович

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.03.1961

Дочь: Попова Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Денешек Геннадий Викторович

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close