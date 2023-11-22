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Пешина (Акулова) Анна Ивановна
Пешина (Акулова) Анна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Акулов (Окулов) Иван Петрович
1906 г.р.
Мать
Акулова (Брюханова) Мария Ивановна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Акулов Иван Петрович
Мать:
Акулова Мария Ивановна
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