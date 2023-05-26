Меньщиков Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньщиков Григорий Михайлович

Меньщиков Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньщиков Михаил Ефимович

Мать: Меньщикова Наталья Алексеевна