Федосова (Свистункова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Свистункова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1969

Сын: Федосов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Федосов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1971

Дочь: Федосова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Федосов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
23.11.1980

Дочь: Федосова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Федосов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Виктор Петрович

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