Федосова (Свистункова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1969
Сын: Федосов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Федосов Виктор Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1971
Дочь: Федосова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Федосов Виктор Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1980
Дочь: Федосова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Федосов Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно