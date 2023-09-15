Власенко (Костенко) Евфросиния Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко (Костенко) Евфросиния Антоновна

Место рождения

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Костенко Антон

Мать: Костенко Акулина

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Полина Денисовна

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1902

Муж: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1904

Сын: Власенко Сергей Денисович

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Власенко Андрей Денисович

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Власенко Павел Денисович

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Денисовна

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Власенко Михаил Денисович

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дарья Денисовна

Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1952
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