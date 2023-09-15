Власенко (Костенко) Евфросиния Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Костенко Антон
Мать: Костенко Акулина
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Полина Денисовна
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
26.09.1904
Сын: Власенко Сергей Денисович
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Власенко Андрей Денисович
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Денисовна
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Власенко Михаил Денисович
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дарья Денисовна
Отец ребёнка: Власенко Денис Прокопьевич
Смерть
1952