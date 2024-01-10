Колесник Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1905
Сын: Колесник Михаил Степанович
Мать ребёнка: Колесник ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степановна
Мать ребёнка: Колесник ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степановна
Мать ребёнка: Колесник ?
Смерть
Неизвестно