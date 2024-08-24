Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1900

Дата смерти

08.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900

Отец: Сескутов Яков Иванович

Мать: Сескутова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Ахлестина) Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахлестин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохоренко (Ахлестина) Полина Ефимовна

Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович

Рождение ребёнка
16.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович

Смерть
08.11.1979

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