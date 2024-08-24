Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1900
Дата смерти08.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900
Отец: Сескутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Ахлестина) Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохоренко (Ахлестина) Полина Ефимовна
Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
16.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахлестин Ефим Степанович
Смерть
08.11.1979