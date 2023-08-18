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Логинова Марфа Андреева

Место рождения

поч. Ложешников, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ложешников, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Прохор Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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