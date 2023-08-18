Логинова Марфа Андреева
Место рожденияпоч. Ложешников, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ложешников, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762