(Скиданов) Геращенко Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скиданов) Геращенко Федор Федорович

Место рождения

Воронежская обл.,Павловский р-н, с. Воронцово

Дата рождения

02.03.1900

Дата смерти

21.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900

Отец: Скиданов Федор

Мать: Скиданова Прасковья

Воронежская обл.,Павловский р-н, с. Воронцово
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
18.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
20.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геращенко Пелагея Семеновна

Смерть
21.01.1988
Причина смерти: Старость
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