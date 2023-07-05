(Скиданов) Геращенко Федор Федорович
Место рожденияВоронежская обл.,Павловский р-н, с. Воронцово
Дата рождения02.03.1900
Дата смерти21.01.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900
Отец: Скиданов Федор
Мать: Скиданова Прасковья
Воронежская обл.,Павловский р-н, с. Воронцово
Рождение ребёнка
Около 1926
Рождение ребёнка
18.11.1934
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
20.02.1939
Рождение ребёнка
20.09.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1988
Причина смерти: Старость