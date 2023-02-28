Кондрашева (Золотых) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Золотых) Марфа Павловна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.

Дочь: Кондрашева Анна Павловна

Отец ребёнка: Кондрашев Павел Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.06.1911 ст.

Сын: Кондрашев Петр

Отец ребёнка: Кондрашев Павел Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Павел Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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