Кондрашева (Золотых) Марфа Павловна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.
Дочь: Кондрашева Анна Павловна
Отец ребёнка: Кондрашев Павел Феоктистович
Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.06.1911 ст.
Сын: Кондрашев Петр
Отец ребёнка: Кондрашев Павел Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно