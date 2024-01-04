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Захаров Игнатий Иванович

Место рождения

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

19.12.1880

Дата смерти

14.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880

Отец: Захаров Иван Васильевич

Мать: Захарова Агрипина Абрамовна

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Варвара Петровна

Деревня Мишина Уватского района Тюменской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Варвара Петровна

Смерть
14.03.1962
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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