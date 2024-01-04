Захаров Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1880
Дата смерти14.03.1962
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880
Рождение ребёнка
12.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Варвара Петровна
Деревня Мишина Уватского района Тюменской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1962
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область