Рупташ (Склярова) Наталья Борисовна
женский, родилась 05.11.1969
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности