Селюнина Тамара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1938
Отец: Селюнин Семён Яковлевич
Мать: Селюнина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
19.01.1968
Отец ребёнка: не указан
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
28.10.1973
Дочь: Сибилёва Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Блиновская, Зуевский муниципальный район, Кировская область