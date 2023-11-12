Селюнина Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюнина Тамара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1938

Отец: Селюнин Семён Яковлевич

Мать: Селюнина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
19.01.1968

Сын: Сибилёв Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
28.10.1973

Дочь: Сибилёва Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Блиновская, Зуевский муниципальный район, Кировская область
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