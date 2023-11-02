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Петрунин Павел Анатольевич
Петрунин Павел Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1987
Пол
Мужской
Отец
Петрунин Анатолий Анатольевич
1961 г.р.
Мать
Петрунина (Шибина) Татьяна Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987
Отец:
Петрунин Анатолий Анатольевич
Мать:
Петрунина Татьяна Владимировна
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