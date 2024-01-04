Почеревин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Почеревин Иван Андрианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Почеревина Людмила Петровна
Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава
Рождение ребёнка
1955
Сын: Почеревин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава
Рождение ребёнка
1957
Сын: Почеревин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава
Рождение ребёнка
1960
Сын: Почеревин Александр Петрович
Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почеревин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994