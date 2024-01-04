Почеревин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочеревин Петр Иванович

Почеревин Петр Иванович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Почеревин Иван Андрианович

Мать: не указана

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Почеревин Митя Петрович

Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Почеревина Людмила Петровна

Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава

Рождение ребёнка
1955

Сын: Почеревин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава

Рождение ребёнка
1957

Сын: Почеревин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава

Рождение ребёнка
1960

Сын: Почеревин Александр Петрович

Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почеревин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Почеревина Тося/Станислава

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почеревина Тося/Станислава

Смерть
1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close