не знаем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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не знаем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акушко Петр Игнатович

Мать: не указана