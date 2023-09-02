Селезнев Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Селезнев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Марина? Андреевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Константин Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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