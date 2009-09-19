Мельникова (Иванушкина) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Иванушкина) Антонина Александровна

Место рождения

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.10.1919

Дата смерти

19.09.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919

Отец: Иванушкин Александр

Мать: Иванушкина Баба Окся

Телегино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Виктор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
19.09.2009
Пенза, город Пенза, Пензенская область