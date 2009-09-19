Мельникова (Иванушкина) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1919
Дата смерти19.09.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919
Отец: Иванушкин Александр
Мать: Иванушкина Баба Окся
Рождение ребёнка
04.11.1940
Рождение ребёнка
26.08.1946
Рождение ребёнка
18.12.1953
Рождение ребёнка
18.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.2009