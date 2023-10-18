Митин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1974

Дочь: Иванова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Митина Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
18.02.1986

Дочь: Грибач Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Митина Людмила Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Людмила Семёновна

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