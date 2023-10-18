Митин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1974
Дочь: Иванова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Митина Людмила Семёновна
Рождение ребёнка
18.02.1986
Дочь: Грибач Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Митина Людмила Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митина Людмила Семёновна